شكرا لقرائتكم خبر عن مركز ومدينة الفشن يستعد لجولة إعادة انتخابات النواب ببني سويف غدًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمود شاهين، إن مدينة ومركز الفشن، استعدت لانتخابات الاعادة لمجلس النواب، في الدائرة الرابعة، والتي تشمل مراكز ببا وسمسطا والفشن، مشيرًا إلى أن مركز الفشن به 112 لجنة انتخابية، يتنافس به 6 مرشحيين على مقعد الإعادة من بينهم 3 مرشحين بمركز الفشن ومرشحين بمركز سمسطا ومرشح بمركز ببا ليكون الإجمالي 6 مرشحين.

وأضاف أن المحافظ شدد على إقامة السرادقات أمام المدارس التي تقى الناخبين من الأمطار أو الشمس، كما تم إنارة المدارس التي بها اللجان الانتخابية.

وكانت محافظة بني سويف أنهت استعداداتها لانتخابات الإعادة لمجلس النواب، المزمع إجراؤها 23، 24 أكتوبر الجاري، حيث تقع بني سويف في المرحلة الأولى من الانتخابات ضمن 14محافظة.

وجهزت الوحدات المحلية السلعة بمحافظة بني سويف، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والمديريات الخدمية، 481 مركزًا، بإجمالي 692 لجنة فرعية على مستوى مركز ومدينة لاستقبال مليون و883 ألف و354 ناخبًا وناخبة ممن لهم حق التصويت في المحافظة.

كما جهزت محافظة بني سويف 4 لجان عامة، تغطي مراكز ومدن المحافظة السبع، بواقع: لجنة بمقر مركز شباب بني سويف الجديدة شرق النيل، وتضم (قسم شرطة بني سويف «بندر»، وقسم شرطة بني سويف الجديدة «شرق النيل» ومركز شرطة بني سويف)، ولجنة ثانية بمقر مدرسة الشهيد أحمد محمد كامل بيومي ثانوية بنات، وتضم (مركزي ناصر والواسطى)، ولجنة ثالثة بمقر مركز شباب أهناسيا، ولجنة رابعة بمقر مركز شباب مدينة ببا، وتضم (مراكز ببا، سمسطا والفشن).

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أنه كلف مسؤولي إدارة الأزمات لتفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة قبل بداية الانتخابات، وربطها مع غرف العمليات الفرعية بكل مراكز المدن ومديريات الخدمات لسرعة تداول المعلومات وتلقي الشكاوى والتنسيق مع مديرية الأمن في هذا الشأن ورفع درجة الاستعداد التام بكل المستشفيات وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الانتخابية للتعامل الفوري في حالة حدوث أية طوارئ محتملة.