شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أول منصة تعليمية للبث المباشر لطلاب الإعدادية والثانوية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، إطلاق أول منصة تعليمية للبث المباشر لطلاب الشهادتين الاعدادية والثانوية العامة، وذلك تحت رعاية كل من: الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وحمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأعلن أشرف عبدالعزيز سليمان، موجة أول اللغة الفرنسية، ومسؤول وحدة دمج واستخدام التكنولوجيا في التعليم بالتطوير التكنولوجى في شمال سيناء، والمشرف على المنصة، أنه تم بنجاح انطلاق المنصة والبث المباشر للحصص الافتراضية للشهادتين الثانوية والاعدادية، وبشرح مميز من فريقي عمل مادتي علم النفس واللغة الإنجليزية للثانوية العامة، وفريق عمل مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية، مشيرًا إلى أنه تم ذلك ببث مباشر من المنصة مع تسجيل ونشر الحصص من خلال قناة معلم أونلاين الخاصة بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء.

وأضاف أن البث متواصل في مختلف المواد الدراسية، حيث يتم تخصيص ساعتين يوميًا للبث في مختلف المواد الدراسية من خلال المنصة عن طريق رابط محدد يتم الاعلان عنه من خلال صفحة مديرية التربية والتعليم وتطبيق برنامج ميكروسوفت.

وأكد أن ذلك يتم لأول مرة على مستوى الجمهورية لخدمة الطلاب وأولياء الأمور بسبب جائحة كورونا وتمشيا مع الآلية الجديدة للتعليم.

يذكر أنه سبق تطبيق أول برنامج تعليمي باستخدام التكنولوجيا في عدد من مدارس شمال سيناء، وكان عن الواقع الافتراضي وتقنية الواقع الافتراضي VR والواقع المعزز AR وكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم وتقنية الواقع وتحويل جميع الكتب المدرسية إلى كتب إلكترونية تفاعلية، حيث كانت محافظة شمال سيناء أول محافظة تطبق هذا البرنامج على مستوى الجمهورية.