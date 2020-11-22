شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة لمناهضة العنف والتنمر ضد المرأة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت في محافظة شمال سيناء حملة لمناهضة العنف والتنمر ضد المرأة، تحت عنوان "معًا ضد العنف والتنمر ضد المرأة" لحماية المرأة من كافة أشكال العنف، وذلك تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

وأكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن الحملة تنفذها وحدة تكافؤ الفرص لشئون المرأة بديوان عام المحافظة، حيث تأتى في إطار الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر والمتعارف عليها دولياً، ضمن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والتي تستهدف مناهضة كافة أشكال العنف الأسري والمجتمعي ضد المرأة .. مشيراً الي أن المبادرة تتضمن سلسلة من الندوات عن مناهضة العنف بكافة أشكاله ضد المرأة.

بدورها أكدت حنان حسن، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، أن هناك أشكال متعددة للعنف ضد المرأة مثل العنف النفسي والجسدي والجنسي واللفظي والاقتصادي والأسري ، حيث ترجع أسباب العنف ضد المرأة إلي دوافع اجتماعية ونفسية واقتصادية.

أضافت حسن، أنه يحب علي جميع أفراد المجتمع التصدي للعنف ضد المرأة، من خلال التعريف بالعنف ضد المرأة ووقايتها منه ونشر الوعي الثقافي والاجتماعي والديني وتعزيز دور المرأة في المجتمع وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية التي تعزز المساواة بين الرجل والمرأة وتقديم فرص متساوية لكل منهما.

أشارت حسن إلي تنفيذ ورشة عمل للعاملين في ديوان عام المحافظة ومجلس مدينة العريش بعنوان"إستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة" بحضور العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة ، وتنفيذ 6 ندوات للعاملين في ديوان عام المحافظة ومجالس المدن حول القوانين المتعلقة بالمرأة في الدستور والقانون المصري وتنفيذ 6 لقاءات توعية مع طلاب المدارس بمراكز المحافظة بالمشاركة مع مديريات التربية والتعليم والثقافة وجامعة العريش والأزهر الشريف والأوقاف والمجلس القومي للمرأة والجمعيات الأهلية ومركز الإعلام.