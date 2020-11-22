الأنبا مرقس يترأس القداس الإلهى بشبرا الخيمة ويرسّم 6 أباء كهنة جدد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ترأس نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها القداس الألهى في كنيسة مارجرجس المطرانية وقام برسامة ستة من الأباء الكهنة الجدد على ثلاث كنائس وهم سامى غالى سامى باسم القس بنيامين وسامح سامى عزيز باسم القس اسحق على كنيسة الانبا بولا ميدان عبدالمنعم رياض و ميلاد لويز عبدالله باسم القس يوناثان وماهر عياد بختان باسم القس تداوس على كنيسة الانبا موسى والشهيدة ابوللونيا والانبا كاراس منطقة ام بيومي و صليب ميلاد ناجى باسم القس ابيب وماهر رشدى فهيم باسم القس بولا على كنيسة العذراء مريم والانبا بولا والانبا انطونيوس منطقة منطي كما قام نيافة الأنبا مرقس برسامة القمص تكلا رزق كاهن كنيسة الأنبا بولا منطقة أم بيومى في درجة القمصية، حيث حضر لفيف من أباء الإيبارشية والشعب المحب في يوم مبارك ومفرح. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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