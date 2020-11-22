شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط نصف طن مكرونة داخل مخزن مواد غذائية دون ترخيص في حملات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين، حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على المحال التجارية، والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة، وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.
ومن جانبها شنت إدارة تموين العاشر من رمضان، حملة تفتيشية على المخازن والمحال التجارية والمخابز، أسفرت عن تحرير محضر جنح ا د ط ضد أحد أصحاب مخازن المواد الغذائية الجملة بالمدينة، لإدارته النشاط بدون ترخيص من الجهات الحكومية، وتم التحفظ على ٢٠ شيكارة مكرونة زنة الواحدة ٢٥ كيلو بإجمالي ٥٠٠ كيلو مكرونة أبيض على ذمة المحضر.
كما تم تحرير محضرين تحرير جنح ا د ط ضد أحد أصحاب الأنشطة التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار طبقا للقرار ٣٣٠ لسنه ٢٠١٧، وتحرير محضر جنح ا د ط ضد أحد أصحاب الأنشطة التجارية لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية، فضلا عن تحرير ٤ تقارير مخالفة لأصحاب مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن وعدم مطابقته للمواصفات التموينية، وعدم نظافة أدوات العجين بأحد المخابز.
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