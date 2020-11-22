شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تكذب شائعة عجز المستلزمات الطبية بالمستشفيات مع موجة كورونا الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن وجود عجز فى المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية، بالتزامن مع الموجة الثانية لفيروس كورونا، وسيتم إرسال بيان تفصيلى بعد قليل.

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