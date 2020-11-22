شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تسير غدا 34 رحلة دولية وداخلية لنقل 3300 راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 34 رحلة دولية، غدا الإثنين، لعدة وجهات بالخارج، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وقالت مصر للطيران في بيان صحفي ، اليوم الأحد ، أن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة إلى كل من دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، واشنطن، چوبا، بغداد، أكرا، الدمام، لندن، باريس، البحرين، الرياض، جدة، المدينة المنورة، نيروبي، مسقط، اربيل، بالإضافة إلى 7 رحلات داخلية الي كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان ورحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3300 راكب.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار فى حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه، وذلك فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنع انتشاره عبر المسافرين .