شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الإصابة الحرجة بكورونا فى تركيا 8 أضعاف خلال 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، زيادة حالات الإصابة الحرجة بفيروس كورونا في تركيا، 8 أضعاف خلال 4 أشهر فقط.

وأوضح الوزير، الذي شارك تلك الإحصائيات على حسابه الخاص فى موقع التواصل الاجتماعى تويتر، "لقد زاد عدد حالات الإصابة الحرجة 8 أضعاف خلال 4 أشهر. بينما ارتفع عدد المرضى الجدد في يوم واحد أكثر من 5000 حالة إصابة، وتم تسجيل 141 حالة وفاة يوم أمس."

وكانت الوزارة قد أعلنت فى يوم 20 نوفمبر أن العدد الإجمالى لحالات الإصابة الحرجة قد وصل إلى 3 الآف و990 حالة. كان هذا العدد فى البيانات التى أعلنتها الوزارة يوم 29 يوليو الماضى هو 542 حالة إصابة.

من ناحية أخرى، كانت حالات الوفاة التى تم تسجيلها وبلغت 141 حالة يوم 20 نوفمبر، هي الأعلى منذ تسجيل حالة الوفاة الأولى منذ 17 مارس، وفقاً لبيانات وزارة الصحة التركية. بينما تجاوز عدد المرضى يوميًا (الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض الإصابة وكانت نتيجة اختباراتهم إيجابية) 5 آلاف حالة إصابة.