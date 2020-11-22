شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إيطالية تسلط الضوء على سعى روما لتعزيز العلاقات مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت صحيفة "الفاتو كودتيانو " الإيطالية اتصال رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبى كونتى هاتفيا بالرئيس عبد الفتاح السيسى، وأشارت إلى أن إيطاليا ترغب فى تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق والتشارور مع مصر بشكل مكثف.

وأكدت الصحيفة، أن رئيس الحكومة الإيطالى أعرب من جانبه رغبة بلاده فى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق بشكل مكثف مع مصر، خاصة بشأن تطور القضايا الاقليمية، وسبل حل الأزمات فى شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسى، من جانبه، أشاد بالعلاقات الممتازة بين البلدين فى مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، فضلا عن التعاون لمواجهة العديد من التحديات في منطقة شرق المتوسط، لاسيما مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب".