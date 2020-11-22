الصحة العالمية تكشف الأعراض المختلفة للإصابة بفيروس كورونا.. إنفوجراف

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظمة الصحة العالمية عن الأعراض المختلفة للحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا، وقسمت المنظمة الأعراض كالتالي:

أعراض قوية تحتاج رعاية وخدمة علاجية فورية:

1- ضيق وصعوبة فى التنفس

2- فقدان القدرة على الكلام أو الحركة

3- آلام بالصدر

أكثر الأعراض الشائعة:

1- ارتفاع درجة الحرارة

2- كحة جافة.

3- إرهاق

4 - فقدان حاسة الشم والتذوق

أقل الأعراض شيوعا:

1- احتقان الحلق

2- صداع

3- إسهال

4- بقع حمراء وحساسية فى الجلد

5- احمرار بالعين

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن الأعراض الجديدة التى تظهر على الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا والتى تضمنت أعراضا قوية تحتاج رعاية وخدمة علاجية سريعة تتمثل فى ضيق وصعوبة فى التنفس وفقدان القدرة على الكلام والحركة مع وجود آلام شديدة بالصدر.

وقالت وزارة الصحة والسكان: إنه يوجد أعراض شائعة وتظهر على الكثير من الحالات المشتبه إصابتها بكورونا وتتمثل فى ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 38 درجة وكحة جافة وإرهاق وفقدان حاسة الشم والتذوق، وتابعت، أنه يوجد مجموعة من الأعراض الأقل شيوعا تشمل احتقان الحلق وصداع وإسهال وبقع حمراء وحساسية فى الجلد واحمرار بالعين.

وتضمنت النسخة المحدثة من البروتوكول تعريفا للحالة المصابة والمشتبهة والمحتمل إصابتها بفيروس كورونا، وأعراضها، وتشخيصها، وطريقة علاجها، سواء بالعزل المنزلى الصارم للحالات الخفيفة وبعض الحالات المتوسطة، أو العزل فى المستشفيات للحالات المتوسطة ذات الأعراض الوخيمة، أو الخطرة والتى تحتاج إلى عناية فائقة.