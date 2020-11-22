إزاى تحجز شقة من الـ1011 وحدة المطروحة بـ5 مدن فى 10 دقائق فقط؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا للخدمات التى يقدمها ”الخليج 365” لقرائه.. نقدم لكم فى هذا التقرير كيفية حجز وحدة سكنية من الوحدات التى أعلنت عنها وزارة الإسكان فى عدد 5 مدن جديدة من خلال نظام الأون لاين.. فى خلال 10 دقائق فقط.. ١- وزارة الإسكان أعنلت عن فتح التقدم لحجز 1011 وحدة سكنية بمساحات مختلفة بـ5 مدن جديدة. ٢- نظام الحجز يكون من خلال أسبقية الحجز وعن طريق موقع بنك التعمير والإسكان. ٣- المدن التى يتضمنها الإعلان هي " القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – رشيد الجديدة". ٤- مساحة الوحدات تتراوح من63 مترا وحتي 125 متر . ٥- يتم التسجيل على الموقع الالكترونى ([http://www.hdb-reservation.com)]www.hdb-reservation.com) الخاص ببنك التعمير والإسكان، وتسجيل كافة البيانات . ٦- بعد انتهاء عملية التسجيل تظهر رسالة برقم الاستمارة يتم حفظ الرقم والتوجه به لبنك التعمير والإسكان لسداد مبلغ مقدم الحجز 50 ألف جنيه . ٧- الوحدات عبارة عن حصة الوزارة العينية فى عدد من المشروعات وتم تخصيصها كالتالى: 447 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من (63م2 : 125م2) من حصة الهيئة بمشروعات ("أرابيا"بمدينة القاهرة الجديدة – "الياسمين"بمدينة 6 أكتوبر – "السويفى"بمدينة العاشر من رمضان – "بندر الربيع"بمدينة العبور). 564 وحدة سكنية بمشروع "الإسكان المتميز" ذى الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة بمساحات تتراوح من (90م2 : 93م2). ٨- لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما أبرز الشروط . ٩- لا يوجد حد أقصي للعمر وألا يكون سبق للأسرة الحصول على وحدة سكنية مدعومة قبل ذلك . ١٠- لا يجوز للأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية .

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