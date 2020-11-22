شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب "سيف العرب".. 6 جيوش عربية تجتمع على أرض مصر "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فيديو عّن التدريب المشترك "سيف العرب"، ويشارك فيه 6 دول عربية هي مصر والسعودية والإمارات والأردن والبحرين والسودان، بقاعدة محمد نجيب العسكرية، فى الفترة بين ١٧ إلى ٢٦ نوفمبر الجارى. وتجتمع ٦ جيوش لدول عربية فى قاعدة محمد نجيب العسكرية، فى إطار خطة التدريبات بالقوات المسلحة المصرية.

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