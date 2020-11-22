شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة 100 مليون صحة للأمراض المزمنة وسرطان الثدى بجامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف كلية الآداب بجامعة عين شمس "حملة 100 مليون صحة للأمراض المزمنة والكشف المبكر عن سرطان الثدى" بدءا من اليوم، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية وإشراف الدكتورة رشا الديدى وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وقال الدكتور مصطفى مرتضى، إن استضافة الكلية ممثلة فى قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للحملة يأتى فى إطار المشاركة المجتمعية فى المشروعات القومية والمبادرات الوطنية التى تعود بالنفع على المجتمع وتصب فى صميم الدور المجتمعى للكلية، وتنفيذا للخطة التى رسمتها رئاسة الوزراء لتنفيذ المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، للكشف عن الأمراض المزمنة وتخصيص كل الإمكانيات الطبية لعلاجها

وقالت الدكتورة رشا الديدى وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن الحملة تستمر لمدة 4 أيام وتستهدف الكشف على الطلبة "على ألا يقل عمرهم عن 19 سنة" وأعضاء هيئة التدريس والعاملين .

وأضافت الدكتورة رشا الديدى، أن الحملة تستهدف أيضا توقيع الكشف الطبى على الفتيات والسيدات للكشف المبكر عن سرطان الثدى حتى يتسنى العلاج المبكر للحالات إن وجدت واكتشاف الحالات المصابة بالأمراض المزمنة وتوجيهها للعلاج المناسب وإرشادها لاتباع الأنظمة الصحية والغذائية التى توصى بها وزارة الصحة المصرية وفقا لتعليمات منظمة الصحة والغذاء العالمية .