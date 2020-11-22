شكرا لقرائتكم خبر عن 202 لجنة فرعية تستعد لجولة إعادة انتخابات مجلس النواب بالجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على أن المحافظة قد أنهت استعداداتها لاستقبال جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020، حيث تدخل محافظة الجيزة جولة الإعادة بواقع دائرة واحدة فقط على مقعدين بمراكز ومدن العياط والبدرشين موضحا أن عدد الأصوات التى يحق لها التصويت فى جوله الاعادة هى 625913 موزعين على 202 لجنة فرعية داخل 80 مركز انتخابى بالمدارس والمعاهد الأزهرية

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الوحدات المحلية المختصة برفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من مدى جاهزية المقرات الانتخابية من الناحية الأمنية وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين فى الإدلاء بأصواتهم.

ووجه محافظ الجيزة بالاستمرار فى تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية للحد من انتشار فيروس كورونا بين الناخبين أثناء المشاركة فى الاستحقاق الانتخابي، بالإضافة إلى توفير كافة سبل الدعم اللازم لجميع عناصر العملية الانتخابية والتنسيق التام بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الانتخابية وظهور المحافظة بالشكل المشرف بها.

كما أكد محافظ الجيزة على رفع درجة الاستعداد التام بكافة المستشفيات وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بنطاق المقرات الانتخابية للتعامل الفورى فى حالة حدوث طوارئ مفاجئة، موجهاً بالتأكيد على النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول.