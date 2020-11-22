شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: محطات الهيئة سجلت كميات كبيرة من الأمطار الأيام الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه خلال الـ3 أيام الماضية شهدت العديد من المناطق الشمالية أمطار غزيرة ورعدية، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض بحر متوسط عمل على إمدادها بهواء رطب بارد عمل على تكوين سحب قوية استمرت امطارها لفترات طويلة وأدى ذلك الى تجمع الامطار فى اماكن كثيرة.

وتابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بالفعل سجلت المحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية كميات كبيرة من الامطار على مدار الايام الماضية.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمواطنين بمتابعة نشراتها الجوية والانذارات والتحديثات أولا بأول للحفاظ على سلامتكم، كما ناشدت الهيئة المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات وتصديق التنبؤات الصادرة عن جهات غير متخصصة مما يؤدى إلى إثارة القلق.

ويشهد اليوم الأحد، شبورة مائية صباحا وطقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس.