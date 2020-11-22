شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توضح إرشادات لأصحاب المحال التجارية للحد من انتشار كورونا.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان عن سلسلة من الارشادات الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا فى المحال التجارية، حيث تضمن وضع علامات على واجهات المحال تطالب الزبائن بعدم الدخول بدون كمامة او عند ظهور اعراض كورونا .

وتضمنت الارشادات وزارة الصحة والسكان، ضرورة وضع علامات ارضية داخل المتاجر للالتزام بالتباعد الاجتماعى ونظافة اليد وعدم لمس الاسطح .

وشملت الارشادات وضع حواجز بلاستيكية عن اماكن تحصيل الفواتير او التعامل مع العملاء مع تشجيع العملاء على العمل بنظم الدفع الالكترونى والاستمرار فى تنظيم اعداد وطوابير العملاء .



آليات تأمين المحال التجارية منعا لانتشار عدوى كورونا

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.