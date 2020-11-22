شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للبحوث" يكشف آخر تطورات لقاح كورونا المصرى.. آمن وفاعليته ستتجاوز 90% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر بالمركز القومي للبحوث، التابع لوزارة التعليم العالي، أن لقاح كورونا المصرى آمن تمامًا، حيث سيجري البدء في التجارب الإكلينيكية للقاح 100 فرد متطوع كمرحلة أولى خلال الفترة المقبلة، ثم تجهيزه لعمليات التصنيع، موضحًا أن التجارب المعملية للقاح المصري "covied vacc 1" إيجابية على الفيروس، مضيفًا: "فاعليته ونسب نجاحه ستتجاوز الـ 90%".

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المركز بانتظار اعتمادات هيئة الدواء المصرية، لبدء التجارب الإكلينيكية، وإخطار منظمة الصحة العالمية، بالبدء في الاختبارات، ثم التقدم بملف اللقاح لمنظمة الصحة العالمية لاعتماده وإقراره والموافقة عليه لبدء طرحه في الأسواق.

وذكر أنه تم تجهيز جميع قوائم المتبرعين وفقاً للمعايير و الإجراءات الموضوعة من قبل منظمة الصحة العالية بشان التجارب الإكلينيكية.

وأشار إلى أن التجارب السريرية ستجري على 100 متطوع كمرحلة أولي مقسمة لـ 5 مجموعة، كل مجموعة عددها 20 متطوعًا، المجموعة الأولى بلا أي تطعيمات، والثانية والثالثة سيتم حقنها بالفاكسين والجرعات، والرابعة ستحصل على فاكسين "بلاسيبوا" – وهمي"، والمجموعة الأخيرة ستحصل على جرعات تنشيطية، مضيفًا:" سيتم متابعتهم على مدار 14 يومًا لفحص الأجسام المضادة الناتجة، ثم سيكون هناك جرعة أخرى بعد 14 يوم من الجرعة الأولي".