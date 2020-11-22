شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توضح 3 نصائح للوقاية من الإصابة بالعدوى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 3 طرق للوقاية من العدوى بالتزامن مع استمرار جائحة كورونا، وتضمنت نصائح طرق الوقاية العدوى غسيل اليدين بالماء والصابون والحفاظ على نظافة المنزل ومكان العمل مع التهوية الجيدة مع الحصول على اللقاحات الخاصة بالمرض .

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف