شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم بجميع محافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة من اليوم الأحد 22 نوفمبر 2020 إلى الجمعة 27 نوفمبر 2020، حيث كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد، كما يلى:

يوم الأحد 22 نوفمبر 2020 :

السواحل الشمالية : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من "الإسكندرية - مطروح . السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد العرش – رفح"

شمال الوجه البحرى : أمطار خفيفة على بعض المناطق من "كفر الشيخ - البحيرة – الدقهلية"

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يرجى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

ويشهد اليوم الأحد، شبورة مائية صباحا و طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، و طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس.