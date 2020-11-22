تأجيل طعن ممدوح عباس على انتخابات نادي الزمالك التكميلية لـ 10 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، نظر الدعوى المقامة من ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك السابق، التي يطالب فيها ببطلان انتخابات الزمالك التكميلية التي أجريت في سبتمبر الماضي لجلسة 10 يناير.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 3192 لسنة 74ق، وزير الشباب والرياضة وآخرين.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى المقامة من هاني العتال، والتي طالب فيها بوقف انتخابات نادي الزمالك التكميلية.

كما قررت الدئرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من هاني العتال، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، يطالب فيها بوقف تنفيذ لائحة النادي التي نشرت في الجريدة الرسمية بعد اعتماد اللجنة الأولمبية رغم تعديل 34 بند على اللائحة التي عرضت على الجمعية العمومية في 30 و31 أغسطس 2018، لجلسة 26 يوليو المقبل.