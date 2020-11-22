الداخلية تنهي النزاع بين عائلتين من "الصعيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

نجح قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بناحية الكوم الأحمر دائرة مركز شرطة فرشوط بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات.

وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر .

يأتي ذلك إنفاذاً لثوابت السياسة الأمنية الهادفة نحو إنتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وأثارها السلبية ، وتوجيه الضربات الإستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.