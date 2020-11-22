أمن المنافذ يضبط 8 قضايا تهريب خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي: شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملات في مواجهة جرائم التهريب، ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها. وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 8 قضايا تهريب أبرزها (عقاقير ومستلزمات طبية - بضائع أجنبية الصنع)، وفي مجال ضبط جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، تم ضبط قضية. وأسفرت الجهود في مجال ضبط 31 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح ، إنتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائى). تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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