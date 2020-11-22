المرور: ضبط 4147 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي: واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق. وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 4147 مخالفة مرورية متنوعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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