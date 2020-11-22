10 "إرشادات ضرورية" من الصحة لمنع انتقال كورونا بين الموظفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عددًا من الإرشادات الضرورية للحد من انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد بين الموظفين في أماكن العمل.

وتضمنت هذه الإرشادات التي نشرتها الصحة عبر حسابها على "فيسبوك"، الأحد، إبلاغ المسؤولين بمكان العمل عند الشعور بأي أعراض، لاتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار العدوى.

كما شملت الإجراءات: الحد من الاجتماعات خاصة بالأماكن المغلقة، واستبدالها بالاجتماعات الافتراضية، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي مع الزملاء والعملاء، والحد من وصم مرضى كورونا من زملاء العمل، بجانب ضرورة الاستمرار في غسيل اليدين بالماء والصابون وارتداء الكمامة وتطهير الأدوات الشخصية.

وشددت الوزارة على عدم مشاركة الأدوات الشخصية وتطهير الأسطح المشتركة.

