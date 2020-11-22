محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
بدأت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، الأحد، تلقي طلبات الحجز لـ1011 وحدة سكنية بـ 5 مدن جديدة، وهى مدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور – رشيد الجديدة)، على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com).
وأكدت الوزارة، أن التخصيص بنظام أسبقية الحجز "Online"، على أن يقوم العميل بسداد مبلغ 50 ألف جنيه "مقدم حجز"مع وجود أنظمة سداد ميسرة.
ويصل عدد الوحدات المطروحة للحجز إلى447 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من (63 متر وحتى 125 متر، من حصة الهيئة بمشروعات ("أرابيا" بمدينة القاهرة الجديدة – "الياسمين" بمدينة 6 أكتوبر – "السويفى" بمدينة العاشر من رمضان – "بندر الربيع" بمدينة العبور).
وجاءت كراسة الشروط على النحو التالي:
كانت هذه تفاصيل خبر ضمن حصة الوزارة في 4 مشروعات.. ننشر كراسة شروط حجز شقق الإسكان بـ 4 مدن جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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