سحب ممطرة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس اليومين المقبلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من خلال تتبع أحوال الطقس اليوم، أظهرت صور القمر الصناعي سُحبا على غرب البلاد خاصة الساحل من مطروح تمتد إلى الإسكندرية ومتوقع سقوط الأمطار هناك ما بين متوسطة إلى خفيفة.

وأضاف الخبراء أن حالة الطقس خلال اليومين المقبلين تشهد استقرارا، حيث يكون الطقس لطيفا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري، بينما يكون الجو غائما على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة على أغلب المناطق.

ودرجات الحرارة على القاهرة بين 22 و23 درجة، والسواحل الشمالية 21 و22 درجة، وجنوب سيناء 27 درجة، وشمال وجنوب الصعيد بين 24 و27 درجة.

وأشار الخبراء إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحري والسواحل الشمالية.