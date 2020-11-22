6 جيوش عربية تجتمع بقاعدة محمد نجيب في تدريب "سيف العرب" - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، عبر موقع فيسبوك، مقطع فيديو، للتدريب المشترك "سيف العرب". ويشارك في التدريب 6 دول عربية هي مصر والسعودية والإمارات والأردن والبحرين والسودان، بقاعدة محمد نجيب العسكرية، في الفترة بين ١٧ إلى ٢٦ نوفمبر الجارى. وتجتمع ٦ جيوش لدول عربية في قاعدة محمد نجيب العسكرية، فى إطار خطة التدريبات بالقوات المسلحة المصرية. لينك الفيديو

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