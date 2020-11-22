"القوى العاملة": تعيين 2552 شابًّا بينهم 33 من ذوي القدرات بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة قامت بتعيين 2552 شابًّا؛ بينهم 33 شابًّا من ذوي القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

جاء ذلك، حسب بيان اليوم الأحد، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 5052 راغب عمل؛ منهم 65 من ذوي القدرات، وتوفير 108 فرص عمل أخرى.

وأضاف سعفان أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلة، صرفت المديرية منح لرعايتهم اجتماعيًّا وصحيًّا، بواقع 15 منحة زواج بمبلغ 44 ألف جنيه، و17 منحة مولود بإجمالي 34 ألف جنيه، و3 منح وفاة بمبلغ 14 ألف جنيه؛ ليصل إجمالي ما تم صرفه 92 ألف جنيه لـ35 حالة، فضلاً عن صرف منحة عيد الأضحى المبارك لـ9171 عاملًا، بمبلغ 4 ملايين و585 ألفًا و500 جنيه.

وأوضح وزير القوى العاملة أنه تم استخراج 2763 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وتلقى الوزير تقريرًا بذلك من محمد عيسى، وكيل الوزارة مدير المديرية، بإنجازاتها عن شهر أكتوبر الماضي، أشار فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 77 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 59 محضرًا، ومنح مهلة قانونية لـ128 منشأة أخرى، بالإضافة إلى عمل 4 ندوات توعية.

أما عن مجال التفتيش العمالي، فقد تم التفتيش على 425 منشأة؛ لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 179 محضرًا، وبحث 24 شكوى.

ومن خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 116 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا؛ تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، استخرجت المديرية 42 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة، وتجديد 24 أخرى طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وفي مجال التدريب المهني، قامت المديرية بالبدء بقسم الكهرباء لمؤسسة الاتحاد الليبرالي المصري، واستكمال دورات التدريب التحويلي بقسمَي التفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، بمركز تدريب مهني بولاق الدكرور، كما تم البدء في التدريب بقسمَي ألوميتال، والإلكترونيات، والتفصيل والحياكة بمركز تدريب مهني منشأة البكري.