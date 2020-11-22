نائب وزير الإسكان يتابع المرحلة الثانية للزيارات الميدانية لمحطات معالجة الصرف الصحي والصناعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، إن الوزارة تتابع المرحلة الثانية من المرور الميداني على محطات معالجة الصرف الصحي والصناعي والتي اشتملت على (14) محطة معالجة.

وتابع إسماعيل بأن المحطات هي محطتان تابعتان لهيئة التنمية الصناعية (محطة قويسنا بالمنوفية- محطة كوم أوشيم بالفيوم)، و4 محطات تابعة لشركة البحيرة لمياه الشرب والصرف الصحي (حوش عيسى- إدكو- ليديا- الخيري)، ومحطتان تابعتان للجهاز التنفيذي (6 أكتوبر الجنوبية-- 6 أكتوبر الغربية)، و6 محطات تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية (محطتا دمياط الجديدة- محطة برج العرب الثلاثية- محطة برك الأكسدة ببرج العرب- محطة الصالحية الجديدة- محطة النوبارية).

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقده الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، اليوم الأحد، مع أعضاء اللجنة الدائمة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1010 لسنة2020، والمكلفة بالمرور الدوري على محطات معالجة الصرف الصحي ووحدات التحكم في الصرف الصناعي للمنشآت بأنحاء الجمهورية كافة، وذلك بحضور الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشؤون المتابعة والمشروعات، والدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة البحيرة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة عبير عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار المفاضلة في اختيار أنواع تكنولوجيات المعالجة في المشروعات المستقبلية وإعطاء الأولوية لها.

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، نتائج المرور الميداني لمحطات معالجة الصرف الصحي والصناعي للمرحلة الثانية، متضمنة الملاحظات والتوصيات، مع تأكيد ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ الإجراءات التصحيحية لتوصيات الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة لمحطات معالجة الصرف الصحي والصناعي.

وأشار الدكتور محمد حسن إلى أن تكنولوجيا المعالجة (ASBR) لها القدرة على استيعاب التصرفات الزائدة عن طاقة المحطة والتعامل معها بشكل جيد بالمقارنة بالتكنولوجيات الأخرى.