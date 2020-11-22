شكرا لقرائتكم خبر عن 26 مرشحًا في الإسكندرية يتنافسون بجولة إعادة «انتخابات النواب» على 13 مقعدًا غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ غدًا وبعد غد ٢٣ و٢٤ نوفمبر انتخابات الإعادة وماراثون جديد لانتخابات النواب في محافظة الإسكندرية، وتجري فيها الانتخابات بكل الدوائر عدا دائرة العطارين التي حسم الصافي عبدالعال مقعدها من المرحلة الأولى.

والدوائر في المحافظة موزعة على 6 دوائر فردية، مخصص لها 16 مقعدًا، وتم حسم 3 مقاعد منها بالجولة الأولى، دائرة وهى مقعد في دائرة العطارين، ومقعدين في دائرة الدخيلة، ويتنافس 26 مرشحًا في جولة الإعادة على 13 مقعدًا في 5 دوائر.

في دائرة الدخيلة المخصص لها 4 مقاعد، وتم حسم مقعدين لصالح كلا من رزق ضيف الله، وحسين رجب، ويتبقى مقعدين، ويتنافس عليهما 4 مرشحين، هم محمد عبدالناصر إبراهيم، مصطفى محمود جمعة، أحمد خليل عبدالعزيز خير الله وأحمد الشريف.

وفي دائرة أول المنتزة المخصص لها 4 مقاعد، يتنافس عليها 8 مرشحين، هم أبوالعباس فرحات محمود تركي، محمد حسين محمد الشوادفي، عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، محمد أشرف محمود سردينة، مي محمود أحمد إبراهيم، مروة مصطفى حسن التوني، محمد شريف محمد الجسمي، محمد سعد السيد مهدي الهواري.

وفي دائرة أول الرمل المخصص لها 3 مقاعد، يتنافس عليها 6 مرشحين، هم أحمد عبدالحميد أحمد، محمود عبدالقادر رجب عسكر، علي الدسوقي أحمد عبدالمولى، عفيفي كامل عفيفي، إلهام خميس إبراهيم، عمر جمال الغنيمي.

أما دائرة سيدي جابر، ومخصص لها مقعدين، يتنافس عليها 4 مرشحين، هم مجدي الوليلي وأحمد المصري، ومصطفى أبو زهرة، وسمير البطيخي.

وأخيرًا، دائرة محرم بك، ومخصص لها مقعدين، يتنافس عليها 4 مرشحين، هم عمرو كمال، وهيثم الحريري، ومحمد جبيل، ومحمود عبدالحميد.