شكرا لقرائتكم خبر عن «تحيا مصر» توزع 30 كرسي غسيل كلوي على مستشفيات شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء علي وصول 30 كرسي غسيل كلوي من صندوق تحيا مصر، دعمًا للقطاع الصحي بالمحافظة، وتخفيف المعاناة عن مرضى الغسيل الكلوي.

أضاف شوكة، أنه تم توزيع 20 كرسيا على قسم الغسيل الكلوي في مستشفى العريش العام و10 كراسي على مستشفى بئر العبد المركزي.

ووجه شوكة الشكر لصندوق تحيا مصر على دعم القطاع الصحي بشمال سيناء، مؤكدًا أن القطاع الصحي بشمال سيناء يشهد طفرة تنموية كبيرة بدعم من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ومحافظ شمال سيناء اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.