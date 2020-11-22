شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من رصف طريق السكة الحجازية في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الانتهاء من أعمال الرصف بطريق السكة الحجازية، خلال تفقده لأعمال تركيب البلدورات وصب الحواجز الخرسانية في بعض المناطق على جانب الطريق بعد الانتهاء من الرصف.

أوضح الداودى أن الطريق يربط بين طريق قنا – الأقصر الصحراوى الشرقى وطريق مصر- أسوان الزراعى بطول 11 كم، وبتكلفة مالية بلغت 14 مليون جنيه، مؤكدا على أنه يعد من الطرق الجديدة التي تم إنشاؤها بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بالمحافظة وزيادة معدلات الأمان والسلامة بها.

أكد الداودى أن محافظة قنا شهدت مؤخرا طفرة كبيرة في قطاع الطرق، حيث تم إنشاء مجموعة من الطرق الجديدة، يأتى على رأسها محور الشهيد باسم فكرى، بالإضافة إلى إعادة رصف العديد من الطرق الرئيسية والفرعية بالمدن والقرى، في إطار حرص المحافظة على رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.