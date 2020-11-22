شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الإسكندرية»: ٤ مستشفيات تضررت من «نوة المكنسة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقب تحسن الطقس وانتهاء نوة «باقي المكنسة»، والتى تسببت في هطول الأمطار بكميات كبيرة على الإسكندرية، أجرى الدكتور خالد جمال عبدالغنى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الأحد، جولة تفقدية شملت عددا من المستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية، والتى تضررت من النوة التي أغرقت شوارع الإسكندرية وتعد الأعنف منذ سنوات.

قال وكيل الوزارة إنه تفقد 4 مستشفيات الأكثر تضررا من الأمطار وتعرضت للغرق، وهى مستشفيات الجمهورية وصدر كوم الشقافة وأطفال فوزى معاذ وأطفال الرمل، حيث تأكد من كسح مياه الأمطار المتراكمة، بالتعاون مع الأحياء وانتظام العمل وسهولة دخول المرضى والعاملين وسيارات الإسعاف.

كما قام وكيل الوزارة بالمرور على غرف الكهرباء والأكسجين، وأقسام الطوارئ والعنايات المركزة والأقسام الداخلية في المستشفيات، وتابع إصلاح ما لحق ببعضها من أضرار، مشدداً على اتخاذ إجراءات الحماية لغرف الأكسجين والكهرباء حال تراكم مياه الأمطار والاهتمام بالنظافة وتسليك الشنايش وغرف التفتيش، وعمل عتبات مرتفعة أمام الأجزاء المنخفضة من المباني.