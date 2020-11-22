شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة في حفظ وتلاوة القران الكريم لطلبة المدارس بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تنظم إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء بالتعاون مع مدرسة الرسالة الخاصة مسابقة في حفظ وتلاوة القران الكريم تحت عنوان" مواهب القران الكريم".
وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن المسابقة تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ، وتقام الفترة من 28 نوفمبر الجاري وحتي 3 ديسمبر المقبل.
أشار رضوان أن المسابقة لجميع الطلاب الموهوبين في حفظ القران الكريم والأصوات الموهوبة في تلاوة وتجويد القران الكريم"لا يشترط في الاصوات حفظ القران الكريم كاملا ويكتفي بالصوت والتلاوة الصحيحة.
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