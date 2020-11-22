شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الشواطئ: تسليم مشروع حماية قلعة قايتباى يونيو 2021 (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس مدحت حنا، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ في وزارة الموارد المائية والرى، إنه سيتم الانتهاء من تنفيذ أول مشروع هندسي بحري متكامل من نوعه لحماية قلعة قايتباي في الإسكندرية، بتكلفة 267 مليون جنيه، وتسليمه نهائياً في يونيو 2021.

وأوضح «حنا»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الشركة المنفذة للأعمال انتهت من حوالي 72% من المشروع حتى الآن، حيث تم الانتهاء من اللسان البحري والحاجز الغاطس والكوبرى، فيما يتم حاليا إجراء بعض الأعمال التدعيمية بالكتل الخرسانية.

وأشار إلى أن مشروع حماية الصخرة الأم للقلعة وعمل لسان بحرى، يعد المشروع الأضخم لموقع أثري على سواحل الشواطئ المصرية، مشيرا إلى أنه جرى الالتزام بتصميم الأبراج الأربعة المنشأة على طرفى الكوبرى على الطراز المملوكى، فضلاً عن إنشاء مرسي يخوت، وحاجز أمواج، ومشاية خرسانية، حيث يقع المشروع فى٢٠ شهرا بخلاف النوات البحرية.

ولفت إلى أن المشروع يقع في 5 أجزاء الجزء الأول عبارة عن بناء حاجز أمواج بطول 520 متراً، ومشاية خرسانية بطول 110 أمتار ولسان حجرى بطول 30 متراً ورصيف بحري بطول 100 متر وتنفيذ أعمال تغذية بالرمال في المسافة ما بين اللسان القديم وسور القلعة بهدف إنشاء شاطئ رملى تتم الاستفادة منه في موسم الصيف، حيث يمتد اللسان الخرسانى من غرب القلعة ويأخد شكلا دورانيا حتى الشمال (كيرف)، بحيث يحيط بالقلعة من الغرب وحتى الشمال ويبعد عن القلعة بحوالي 200 متر من الناحية الشمالية وهو لسان حماية وسياحى في نفس الوقت.

فيما يتعلق بحماية وتدعيم سور كورنيش الإسكندرية في المنطقة ما بين الميناء الشرقية وحتى محطة الرمل، بطول 850 متراً، قال رئيس الهيئة، إنه تم الحصول على موافقة إدارة الآثار الغارقة ببدء الأعمال بعد تعديل أسلوب الحماية من إنزال كتل خرسانية في البحر إلى عمل ممشى خرسانى ملاصق للسور، والتى ستكون الأسبوع الجارى، بطول 350 متراً والتى توقفت الأعمال بها ضمن المشروع بسبب اعتراض الآثار الغارقة على أسلوب الحماية.

"الشواطئ: تسليم مشروع حماية قلعة قايتباى نهائياً يونيو 2021 .. وإنهاء 72% من الأعمال (صور)

"الشواطئ: تسليم مشروع حماية قلعة قايتباى نهائياً يونيو 2021 .. وإنهاء 72% من الأعمال (صور)

"الشواطئ: تسليم مشروع حماية قلعة قايتباى نهائياً يونيو 2021 .. وإنهاء 72% من الأعمال (صور)

"الشواطئ: تسليم مشروع حماية قلعة قايتباى نهائياً يونيو 2021 .. وإنهاء 72% من الأعمال (صور)

"الشواطئ: تسليم مشروع حماية قلعة قايتباى نهائياً يونيو 2021 .. وإنهاء 72% من الأعمال (صور)

"الشواطئ: تسليم مشروع حماية قلعة قايتباى نهائياً يونيو 2021 .. وإنهاء 72% من الأعمال (صور)