شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. تنازل 45 شخصا عن الجنسية المصرية وتجنس 22 آخرين (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشر عدد الجردية السرمية الصادر صباح اليوم، قرار وزارة الداخلية رقم 1786 لسنة 2020 بالسماح لـ45 مواطن مصري بالتجنس بالجنسية الأجنبية امع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية . قرار الجريدة الرسمية، موافقة وزارة الداخلية على تجنس 23 مواطن مصري بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. للاطلاع على نص القرار: الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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