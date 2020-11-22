شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة علي حريق في أحد المطاعم بمدينة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت قوات الدفاع المدني والحريق بشمال سيناء من السيطرة على حريق شب في أحد المطاعم بمدينة العريش، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. تلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء إخطارا يفيد بنشوب حريق في أحد المطاعم بشارع البوستة بدائرة قسم شرطة ثان العريش، حيث انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق. وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمحال التجارية ومنازل المواطنين المجاورة، فيما أتت النيران على محتويات المطبخ الخاص بالمطعم، دون وقوع اصابات أو خسائر بشرية. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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