شكرا لقرائتكم خبر عن «توهة» داخل مدينة الغردقة بسبب عدم تسمية الشوارع وترقيم المنشآت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواجه أهالي مدينة الغردقة والزائرون لها من المصريين والأجانب صعوبات شديدة في الوصول للأماكن التي يريدونها بسبب عدم تنفيذ مشروع تسمية الشوارع وترقيم المنشآت بالرغم من عقد عشرات الاجتماعات منذ أكثر من عامين.

ومع اتساع المدينة السياحية وزيادة عدد الشوارع والأحياء والمنشآت ووجود خدمات مختلفة حكومية وخاصة واتساع الخدمات السياحية من فنادق ومطاعم ومولات تجارية أصبح مشروع تسمية وترقيم الشوارع والمنشآت من أهم المطالَب أهالي وزائري مدينة الغردقة.

خاصة وأن تسمية الشوارع وترقيم المنشآت يوفر الوقت والسرعة لخدمات الإسعاف والمطافي ووصول سيارة التاكسي والزائر، وغير ذلك، حيث تعتمد على الأنظمة والخرائط الحديثة وكل ذلك بفضل الوضوح والتسلسل في مواقع الأحياء وأسماء وأرقام الشوارع ومعرفة موقعها بالنسبة للمدينة بمجرد النظر إلى العنوان المدون.

محمد عرفات، المحامي بالغردقة، أكد أن كثيرا من المراسلات لا تصل لأصحابها بسبب عدم وجود عناوين واضحة وذلك يمس مصالح المواطنين ويضيع حقوقهم ويعتبر الترقيم للمنشآت والعمارات السكنية هوية تعرف بها ويثبت كل ذلك من خلال خرائط تفصيلية تمكن الزائر أو السائح أو المقيم من الوصول إلى مراده بكل يسر وسهولة وبدون معاناة

فيما طالب محمود سعيد صاحب مطعم بالتحديد الدقيق لأسماء الشوارع وتسمية الأحياء بأسماء واضحة وإعطاء الشوارع أسماء وأرقاماً لا لبس فيها ودعم ذلك بخرائط واضحة لتصبح الخدمات المختلفة سهلة.

وأضاف أن عمال «الدليفري» يواجهون صعوبة في الوصول إلى مناطق تسليم الطلبات وفي أحيان كثيرة يتم إرجاع طلبات الدليفري لعدم الوصول لعناوين السكان بالإضافة إلى شكاوى عمال الدليفري بالصيدليات من صعوبة الوصول لعناوين العملاء لتوصيل الطلبات في الوقت المناسب

وأكد إبراهيم الشناوي سائق تاكسي أوبر ان يواجه معاناة مع عملائه في الوصول إليهم أو توصيلها بشكل سريع خاصة في المناطق الجديدة بالغردقة بسبب عدم وجود أسماء للشوارع

كانت محافظة البحر الأحمر قد شددت على سرعة الانتهاء من أعمال تسمية الشوارع وترقيمها بأسماء شخصيات معروفة وذلك تخليدا للشخصيات الوطنية والعامة المؤثرة في مصر.