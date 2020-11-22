شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يفتتح مؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وافريقيا في دورته الثالثة. وقال باسم راضي، المحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل في الشرق الأوسط وإفريقيا يتزامن مع توسع الدولة في بناء المدن الجديدة الذكية، وتبنى منظومات النقل الحديثة التي ترتقي باداء شبكات الطرق وخفض زمن الرحلات وتكاليف النقل ومعدلات إستهلاك الوقود ورفع كفاءة التبادل التجاري وخفض معدلات الحوادث وكذلك الحفاظ على البيئة. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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