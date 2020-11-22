ضبط 5736 سائق لعدم التزامهم بالإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت وزارة الداخلية، في ضبط 5736 سائق نقل جماعى، خلال الـ24 ساعة الماضية، لمخالفتهم القرار الصادر بإرتداء الكمامات الواقية، كما تمكنت الداخلية من تحرير 518 مخالفة خلال الـ24 ساعة الماضية للمحلات التى لم تلتزم بالإجراءات الإحترازية. جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

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