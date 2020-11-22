الرئيس السيسى يفتتح اليوم معرض ومؤتمر النقل الذكى للشرق الأوسط وإفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا في دورته الثالثة. وقال السفير بسام رلضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل في الشرق الأوسط وإفريقيا يتزامن مع توسع الدولة في بناء المدن الجديدة الذكية، وتبنى منظومات النقل الحديثة التي ترتقي باداء شبكات الطرق وخفض زمن الرحلات وتكاليف النقل ومعدلات استهلاك الوقود، ورفع كفاءة التبادل التجارى، وخفض معدلات الحوادث، وكذلك الحفاظ على البيئة.

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