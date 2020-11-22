شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل كارتون "نور والرحلات الخارقة" يحصد جائزة التميز من القومى لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم المجلس القومي لحقوق الإنسان في حفل بدار الأوبرا فريق عمل المسلسل الكارتوني "نور والرحلات الخارقة " الذي أنتجته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع الأزهر الشريف ومجلة نور الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والذي حصل على جائزة التميز عن الأعمال الدرامية والكارتونية التي عرضت خلال شهر رمضان 2020، بالإضافة إلى تكريم ثلاثة أعمال أخري وهى مسلسل الاختيار، والفتوة، ومسلسل بـ100 وش.

المسلسل تم اختاره ما بين 10 أعمال كارتونية قدمت خلال شهر رمضان وحصد جميع الجوائز المقررة، منها: أفضل إنتاج لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ولمؤسسة الأزهر الشريف والمنظمة وأفضل سيناريو وتصميم شخصيات، وأفضل إخراج، كما تم تكريم شركة سينرجي المنفذة للعمل.

وجاءت حيثيات اختيار لجنة التحكيم المشكلة من المجلس القومي لحقوق الإنسان والتي ضمت لجنة من خبراء الدراما على رأسها المخرجة إنعام محمد علي، أن مسلسل " نور والرحلات الخارقة “كان جيد الفكرة والصياغة، وقدم المعلومات العلمية للطفل بصورة مشوقة تحببه فى العلم وتحفزه على المزيد من البحث والاطلاع، وطالبت لجنة التحكيم بتوصية لوزارة التربية والتعليم بالاستفادة من المسلسل لما يحتويه من معلومات مقدمة بطريقة شيقة وتعليمية مناسبة للأطفال.

يذكر أن مسلسل " نور والرحلات الخارقة " تم إنتاجه خلال عام 2020 وتم إذاعته علي شاشة قناة Dmc، وتدور أحداثه عن الطفل نور وأخته زهرة اللذين يتميزان بشغفهما للعلم والمعرفة، ويهويان البحث والاطلاع وخلال مغامراتهما يتعرفان علي عدد من الاكتشافات العلمية وكيفية الحماية من الفيروسات والميكروبات والتعرف علي الأجهزة العضوية لجسم الإنسان ووظائفها.