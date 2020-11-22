شكرا لقرائتكم خبر عن "معلومات الوزراء" يصدر العدد الأول من مجلة "آفاق استراتيجية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الأول من مجلة "آفاق استراتيجية". وهي سلسة دورية يشارك في إعدادها نخبة من المفكرين والباحثين لتقديم رؤى وتحليلات بشأن أهم القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والعالمية.

تطرق ملف العدد إلى دولة السودان ليسلط الضوء على العلاقات المصرية السودانية وكذلك قراءة في اتفاقية السلام السودانية، ورفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، بالإضافة إلى قراءة في كيفية خروج السودان من المأزق الاقتصادي الراهن وغيرها من القضايا، كما شملت الإصدارة عدد من الرؤى والتحليلات منها التغير في النظام الدولي، والترامبية ما بعد ترامب، وتداعيات انتهاء حظر الأسلحة على إيران.

وقد أكد أسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، على أن اختيار السودان ليكون ملف العدد الأول جاء في ضوء التطورات المهمة التي شهدتها الدولة الشقيقة وانعكاساتها على مستقبل البلاد، معبرًا عن أمل المركز في مساهمة تلك الدورية في إثراء النقاش الفكري حول مجموعة متنوعة من القضايا والموضوعات المشاركة على الساحة.

وقد تميز العدد الأول من "آفاق استراتيجية" باحتوائه كوكبة من أهم المفكرين والباحثين في الشؤون السياسية والاقتصادية وهم د. عبد المنعم سعيد رئيس مجلس المستشارين بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية وعدد من أساتذة العلوم السياسية وهم د. محمد كمال، و د. حمدي عبد الرحمن، و د. أحمد أمل، و د. باسم رزق، و أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة د. سمر الباجوري ، و د. أبوبكر الدسوقي مستشار تحرير مجلة السياسة الدولية بالأهرام ،و عمرو عبد العاطي الباحث في الشؤون الأمريكية، و اللواء جمال طه الباحث في شؤون الأمن القومي بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، و د. أماني الطويل الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، و د. أيمن شبانة مدير مركز البحوث الإفريقية بجامعة القاهرة.

علاوة على نخبة الباحثين والمفكرين بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وهم اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع الأزمات والكوارث بالمركز، والدكتورة خديجة عرفة مدير إدارة القضايا الاستراتيجية بالمركز، وعدد من المدراء التنفيذيين وهم بثينة فرج و د. إسراء أحمد، بالإضافة لعدد من الباحثين وهم مونيكا وليم، وجهاد عمر، وفيصل عبد الله، ورانيا سليمان، وهدير مصطفى، بالإضافة إلى سارة عبدالعزيز رئيس فريق عمل بالمكتب الفني، ومنى علي عبدالرحمن رئيس فريق عمل بإدارة القضايا الاستراتيجية بالمركز .