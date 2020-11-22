شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يكلف المهندس محمود غلوش بتسيير أعمال الشركة القابضة للري والصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، المهندس محمود غلوش رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الكراكات المصرية للقيام بتسيير أعمال الشركة القابضة للري والصرف بجانب عمله لحين تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة. وتضمن القرار الذى نشر اليوم في الجريدة الرسمية أنه تم عزل كل من المهندس مختار المرسي مرجان فرج رئيس مجلس الإدارة بالشركة القابضة للري والصرف، والمهندس مجدي عبدالقادر محمد شعبان عضو مجلس الإدارة المتفرع للشئون الفنية بالشركة وذلك وفقاً لموافقة الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة للري والصرف بجلستها المنعقدة بتاريخ 9 أغسطس الماضي بالإجماع.

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