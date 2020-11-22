شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات السكة الحديد لسائقى القطارات خلال سقوط الأمطار والسيول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 5 معلومات كل ما تريد معرفته عن الإجراءات التي تتبعها هيئة السكة الحديد حالة سقوط أمطار غزيرة أو وجود سیول على بعض الخطوط كالتالى:
١- تبادل علامة عطل الخط بسبب خطر بین کشکی البلوك أو المحطتين فى المنطقة التى سقطت بها الأمطار أو السيول.
٢- حجز القطار أو القاطرة المفردة أو أى وحدة متحركة متجهة لهذه المنطقة
٣- إلغاء خلو السكة أمام القطار أو القاطرة المفردة أو الوحدة المتحركة
٤- السير بالقطارات فى منطقة سقوط الأمطار بالسرعة التي يحددها مندوب هندسة السكة
٥- إذا كانت الرؤية واضحة يقوم سائق القطار بالقيادة بالسرعة التى يراها مناسبة مع الاستمرار في تخفيض سرعة للدرجة التي تمكنه من الرباط قبل أي عارض مفاجئ.
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