شكرا لقرائتكم خبر عن تنفذ فور صدورها.. قرارات عاجلة لمحافظ الغربية لمواجهة موجة «كورونا» الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، 11 قرارًا للمصالح الحكومية في محافظة الغربية، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بالتأكيد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بعد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة السابقة، وحرصًا على صالح العمل وصحة المواطنين.

وصدر كتاب دورى من المحافظ للمديريات ورؤساء الوحدات المحلية وديوان عام محافظة الغربية يتضمن 11 قرارًا ويتم العمل به فور صدوره، كما يلى:

العمل بنظام فترتين في ديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء، الفترة الصباحية من 8 صباحًا وحتى 2 ظهرًا، والفترة المسائية من 2 ظهرًا وحتى 8 مساءًا. منح أجازة مفتوحة لمصابي الأمراض المزمنة «الضغط- السكر- القلب- السرطان». منح كل من تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا إجازة مفتوحة أو يشتبه في إصابته، للالتزام بمنزله وإفادة، وإفادة الأمن الداخلي بعدم السماح بدخوله إلى جهة العمل إلا بعد وجود إفادة بنتيجة تحليل PCR بسلبية الحالة. تفعيل لجنة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية، في التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بحسم في المصالح الحكومية وجميع مواقع العمل والإنتاج، وعمل تقرير يومي عن المخالفين. خصم 3 أيام من العاملين غير الملتزمين بارتداء الكمامة. التطهير المستمر لمقار العمل في وقياس درجات الحرارة باستمرار والحرص على التباعد الاجتماعي في محال العمل. تكثيف حملات المرور على المحال التجارية والكافيهات والمقاهي والمطاعم للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة للعاملين وتقديم المأكولات والمشروبات في الأدوات ذات الاستخدام لمرة واحدة، وغلق الأماكن غير الملتزمة لمدة 3 أيام مع توقيع الغرامات المقررة من رئاسة مجلس الوزراء على المخالفين. تكثيف الحملات الرقابة على المقاهي والكافيهات ومنع تقديم الشيشة أو بيعها ومصادرتها وغلق المقاهى والكافيهات والمحلات التي تقدمها. التشديد على الالتزام بمواعيد غلق المحلات التجارية والورش والمطاعم والمولات والمقاهي. تكثيف الحملات على مواقف السيارات للتأكد من ارتداء السائقين والركاب للكمامات في وسائل المواصلات العامة وسيارات الأجرة، ووقف السيارات المخالفة وسحب التراخيص منها وتوقيع الغرامات المقررة من رئيس مجلس الوزراء. عمل حملة على المواقع الرسمية وشاشات العرض في جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة لحث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.