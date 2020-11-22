شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار 40%.. والعظمى 22 درجة ( توقعات الأرصاد لطقس اليوم ) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ اليوم حالة التحسن في الأحوال الجوية حيث تنتهي موجة الطقس السيء والأمطار الغزيرة ، ويشهد الوجه البحري والسواحل الشمالية أمطار خفيفة ومتوسطة ويسود البلاد طقس لطيف شمالاً معتدل جنوباً .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة ( 40 % تقريباً ) على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية- مطروح- السلوم رشيد – بلطيم - دمياط- بورسعيد – العريش - رفح ).

أمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) على بعض المناطق من شمال الوجه البحري ( كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية ) .

كما يتوقع الخبراء طقس لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري الرياح نشطة على خليج السويس .

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بمرتفع العروض الوسطى على السطح وكذلك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا .

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

والجدول الآتي يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن ومحافظات مصر :

المدينة المتوقعة - عظمي صغرى القاهرة 22 14 الاسكندرية 21 15 وادي النطرون 22 15 طنطا 22 14 شبين الكوم 22 15 دمنهور 22 14 بلطيم 22 15 مطروح 22 13 السلوم 21 13 سيوة 20 10 بورسعيد 22 18 دمياط 22 17 الزقازيق 22 14 المنصورة 22 14 الإسماعيلية 23 14 السويس 23 15 العريش 23 14 رفح 22 14 رأس سدر 25 18 نخل 21 09 نويبع 22 18 طابا 21 16 كاترين 19 06 الطور 25 16 شرم الشيخ 26 19 الغردقة 25 17 مرسى علم 24 18 الفيوم 22 14 بني سويف 23 13 المنيا 23 12 أسيوط 23 12 سوهاج 24 13 قنا 25 14 الأقصر 25 14 أسوان 26 15 ادفو 26 15 أبوسمبل 25 14 الوادي الجديد 24 13 شلاتين 26 20 أبورماد 25 20 حلايب 24 19 رأس حدربة 25 20