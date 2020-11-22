شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: مشروع الصوب الزراعيه أفضل من استصلاح نصف مليون فدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين إن مشروع زراعة الـ 100 الف فدان صوبه زراعيه غير الخريطه الزراعيه للأفضل في مصر والذي يعد اكبر مشروع زراعي حديث في تاريخ الزراعة المصرية، موضحا ان الاتجاه إلى الزراعة داخل الصوب اصبح اتجاه معظم المزارعين مما يعتبر اكبر نقله نوعيه حديثه للزراعة المتطورة في مصر .

واضاف «ابوصدام» ان هذا المشروع العملاق نواة لهذه الطريقة الزراعيه في مصر والمنطقة وهو افضل من استصلاح نصف مليون فدان لان انتاج الصوبة الواحدة تعادل في الغالب انتاج 5 امثالها من الزراعة بالأراضي المكشوفة بنفس استهلاك المياه والأسمدة والتقاوي والمستلزمات الزراعيه الآخري وفي حالة استخدامه الاستخدام الصحيح فانه سيقضي على ازمات ارتفاع الاسعار ويوفر الخضروات طوال ايام العام بجوده عاليه وبمواصفات صحيه ممتازة وبالإحجام المطلوبة.

وأوضح نقيب الفلاحين ان هذا المشروع القومي سيكون مخزن مصر الاستراتيجي في الازمات لدوره في ازمة كورونا وسيتضح دوره اكثر في حالة نقص المياه لأنه لا يستهلك مياه كثيره ولا يعتمد على مياه النهر لافتا ان الزراعات المحمية اكثر امان واقل تكاليف وسوف يدر عمله صعبه كبيره في حالة تصدير فائض منتجاته موجها الشكر لكل من ساهم في بناء هذا المشروع القومي العملاق من قوات مسلحه وشركات خاصه راجيا ان يتم ان يتم التوسع في انشاء الصوب الزراعيه الحديثة في جميع انحاء الجمهورية