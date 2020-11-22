شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قرارات جديدة من قطاع المعاهد الأزهرية لطلاب شعبة العلوم الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر قطاع المعاهد الأزهرية ، عدد من القرارات بشأن طلاب شعبة العلوم الإسلامية في المناطق المختلفة، تنفيذا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، بضرورة المتابعة المستمرة للطلاب والعمل الفوري على تذليل أية عقبات تحول دون الحفاظ على تفوقهم الدراسي.

أصدر الشيخ صالح عباس ، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية مجموعة من التعليمات لجميع المناطق الأزهرية التي يدرس بها طلاب العلوم الإسلامية ، وهي كالتالي:

1-تحديد يوم السبت من كل أسبوع لتجميع طلاب كل منطقة في مقر واحد تحدده كل منطقة ، هذا إضافة إلى الأيام التي يحضرون بها في معاهدهم.

2-تقديم يوم دراسي كامل بنظام المحاضرات لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي.

3-تكليف أكفأ المعلمين بالمنطقة للتدريس للطلاب ومراجعة ما تم شرحه والإجابة عن أسئلتهم وتدريبهم على الأنماط المختلفة للأسئلة.

4-تكليف فرق متابعة من قطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة لمتابعة هذا العمل وتقديم تقرير مفصل يرفع لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

5-توزيع استبيان لرصد آراء الطلاب ومطالبهم وشكواهم .

6-تنفيذ برنامج تدريبي لمعلمي اللغة الإنجليزية بالمعاهد التي يدرس بها طلاب العلوم الإسلامية لرفع كفاءتهم في تدريس مهارات اللغة الإنجليزية .