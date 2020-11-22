شكرا لقرائتكم خبر عن خلال لقائهم برئيس الجهاز.. مطورو القاهرة الجديدة: حل مشكلة تراخيص البناء داخل التجمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، ونائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى، موافقة المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، على مطالب الجمعية لدعم القطاع العقاري داخل المدينة، جاء على رأسها الاتفاق على مواعيد محددة لاصدار تراخيص البناء، خلال مدة لاتزيد عن 7 أيام، بجانب السماح ببناء البدروم على مسطح الارض بالكامل.

وقال البستاني، عقب لقائه برئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بحضور أعضاء الجمعية لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع العقاري في المدينة، إنه تم مناقشة عدد من القضايا والملفات داخل المدينة، وشمال الرحاب، موضحا أنه كانت هناك استجابة كبيرة من رئيس الجهاز لكافة الطلبات المقدمة من الجمعية.

وأعلن البستاني أن رئيس الجهاز سمح بإلغاء الـ2 متر ردم في البدروم على الشوارع، مع كتابة تعهد للحفاظ على المرافق، موضحا أن بذلك القرار أصبح البدروم بكامل مسطح الأرض.

وأضاف: «تم السماح أيضا بأخذ نسبة البناء الخاصة بالمنطقة، طالما يوجد سماح لذلك في الارتدادات، بمعنى أنه يحق للمالك كحد أدنى (الاردتدادت) وكحد أقصى (نسبة البناء)، وفي حالة النسبة لم تتحقق والارتداد الجانبي 3 أمتار، من الممكن جعله 2.5 مترا، بشرط ألا يقل عرض مدخل الجراج عن 3 أمتار».

وأشار المهندس محمد غباشى، نائب رئيس الجمعية، إلى أنه تم الموافقة ايضا على عدد من القرارات التي تدعم القطاع العقارى بالمدينة، من بينها تشديد رئيس الجهاز، على عدم الجواز بأى حال من الأحوال، على زيادة النسبة عن المسموح بها، والالتزام بالمساحة المحددة للمناور، بحيث لا تزيد عن 10 أمتار، في سبيل تحقيق الارتدادات الـ2.5 متر جانبى، والـ4 أمتار خلفى.

وحول مواعيد استخراج رخص البناء، قال إنه تم الاتفاق على مواعيد محددة للمساهمة في زيادة نسبة التنمية داخل المدينة، وعدم تعطيل مصالح المستثمرين، منها تحديد 48 ساعة لاستخراج بيان الصلاحية للعقارى، وتحديد مدة لا تزيد عن 10 أيام للموقف التنفيذى، على أن يتم استلام الرخصة خلال مدة لا تزيد عن 7 أيام لاستلام الرخصة من لحظة سداد الرسوم.

وأعلن أنه تم تحديد موعد 15 ديسمبر المقبل، لتسليم أراضى النرجس بمشروع بيت الوطن، ووعد رئيس الجهاز بمراجعة الخطابات الأخيرة الصادرة من الهيئة للبت في مسألة تحديد الواجهات.